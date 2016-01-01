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كأس العالم

راكيتيتش: فوجئت برحيل رونالدو إلى يوفنتوس

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:39 م
الكرواتي إيفان راكيتيتش
الكرواتي إيفان راكيتيتش
ا ش ا
قال الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم برشلونة، إنه فوجئ برحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق، إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وأضاف راكيتيتش، في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو": "تفاجأت أنا ولوكا مودريتش زميل رونالدو فى الريال كثيرا بهذا الخبر، أعتقد أنني قرأت مقابلة قال فيها مودريتش إن كريستيانو سيبقى في ريال مدريد، أهنئ يوفنتوس لأنه أظهر قوة رائعة للتعاقد مع رونالدو، الكرة الإيطالية ستحظى بتغيير إيجابي".

وعن تفاهمه مع مودريتش في المنتخب، تابع "لعبت أنا ولوكا معا منذ أكثر من 11 عامًا، نعرف ما نحتاجه من بعضنا البعض، وكيف نستطيع مساعدة الفريق، من الجيد أن يكون لدى منتخبنا الوطني العديد من النجوم من برشلونة وريال مدريد وإنتر ميلان وأندية أخرى رائعة".
وأردف: "برشلونة هو الفريق المفضل في كرواتيا، مودريتش كان من مشجعي برشلونة وهو صغير، وكنت أود أن يلعب معي في برشلونة ولكنه لاعب محترف وولاؤه 100% لريال مدريد، انظر كيف يلعب ضدنا في الكلاسيكو، من الصعب العثور على لاعب في الملكي أفضل منه".

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