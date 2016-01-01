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ثقافة

بنات الأنفوشى والصيادين و8 حروف إسكندرانى على مسرح مركز طنطا

الجمعة 13/يوليه/2018 - 06:00 م
صدى البلد
أحمد على
قدمت فرقة قصر ثقافة الانفوشى للفنون الشعبية عروض فنية عكست لجمهور مدينة طنطا التراث والفن السكندرى.

كما قدمت الفرقة عروض ورقصات متنوعة على أنغام موسيقى الفنان محمد شمس، منها ٨ حروف ، الصيادين ، بنات الانفوشى ، الحالة ، حوده شالله يا مرسى أبو العباس ، تصميم وتدريب الدكتور أحمد يونس .

وجاء ذلك فى إطار خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة لتحقيق إستراتيجية وزارة الثقافة فى تحقيق العدالة الثقافية والفنية بالمحافظات والأقاليم .

كما حضر الحفل لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وجمهور مدينة طنطا .
بنات الأنفوشى والصيادين و8 حروف إسكندرانى على مسرح مركز طنطا
بنات الأنفوشى والصيادين و8 حروف إسكندرانى على مسرح مركز طنطا
بنات الأنفوشى والصيادين و8 حروف إسكندرانى على مسرح مركز طنطا
بنات الأنفوشى والصيادين و8 حروف إسكندرانى على مسرح مركز طنطا
بنات الأنفوشى والصيادين و8 حروف إسكندرانى على مسرح مركز طنطا

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