رئيس الـفيفا: مونديال روسيا أفضل كأس عالم في التاريخ

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، إن مونديال روسيا 2018 أفضل كأس عالم في التاريخ.



وأضاف إنفانتينو، في مستهل المؤتمر الصحفي الخاص بتقييم البطولة "قبل عامين قلت إن هذا سيكون أفضل كأس عالم والآن يمكنني أن أؤكد هذا.. إنه أفضل كأس عالم وأشكر جميع من شاركوا في تنظيمه والمشجعين والمنتخبات الـ32".



وأردف "روسيا تغيرت، أصبحت بلدا حقيقيا لكرة القدم، ليس فقط مع كأس عالم نظمت على أعلى مستوى، لكن أيضا لأن كرة القدم باتت جزءا من الحمض النووي للبلاد، بفضل أداء المنتخب الوطني وكل العمل الذي تحقق على مستوى البنى التحتية.. كل شيء كان مذهلًا وفعالًا جدًا".



واعتبر إنفانتينو أن إرث كأس العالم هذه سيرفع من تصنيف روسيا بين دول كرة القدم، قائلا " ما تم بناؤه تم من أجل المستقبل.. ما تغير هو النظرة إلى روسيا من نحو مليون شخص، زاروا موسكو وكل المدن الأخرى المضيفة، وأدركوا أنهم في بلد جميل، مضياف، مستعد لأن يظهر للعالم كله أن الواقع ليس ما نعتقد أننا نعرفه".

وأشاد رئيس الفيفا بروسيا التي اعتبر أنها "بلد غني بثقافته، وبتاريخه".

