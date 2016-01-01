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حوادث

حبس المتهم بسرقة مهمات السكة الحديد بشبرا الخيمة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:41 م
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة شبرا الخيمة بحبس المتهم بسرقة مهمات السكة الحديد وقطع فرامل للقطارات من حوش محطة سكة حديد بشبرا الخيمة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت عدة بلاغات قد وردت للمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بسرقة بعض مهمات القطارات من حوش المحطة بشبرا الخيمة.

وفى أحد الأكمنة، تم إلقاء القبض على المتهم ويدعى "أحمد. ر. ن" أثناء سرقة مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد عبارة عن 3 قطع فرامل حديدية خاصة بقطارات السكة الحديد وبعض القطع الحديدية من حوش محطة شبرا الخيمة وأحيل المتهم للنيابة فأمرت بحبسه وتولت التحقيق.

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