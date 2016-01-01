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أخبار البلد

مصر وبريطانيا تنفذان تدريبا بحريا مشتركا بالبحر المتوسط

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:39 م
تدريب بحري
تدريب بحري
محمد إبراهيم
نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية والبريطانية تدريب بحري مشترك بالبحر الأبيض المتوسط ، والذي استمر لعدة أيام بمشاركة عدد من القطع البحرية لكلا البلدين، وذلك استمرارًا لخطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة.

بدأ التدريب بوصول الفرقاطة البريطانية (HMS ARGYLL ) إلى قاعدة الإسكندرية البحرية ، حيث استقبل الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية قائد القوات البحرية البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط لبحث ومناقشة أوجه التعاون المشترك بين البحريتين المصرية والبريطانية.

وإشتمل التدريب البحرى علي العديد من الأنشطة والفعاليات التى تضمنت تنفيذ سيناريو واقعى للتدريب على مكافحة الإرهاب ومواجهة تهديدات الأمن البحري ، وحماية الأهداف الحيوية ضد التهديدات غير النمطية ، وتنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية ، والتدريب على تبادل طائرات الهليكوبتر على متن الوحدات نهارا وليلا ً، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش بالتبادل بين الجانبين والتدريب على كيفية توفير الحماية للوحدات البحرية أثناء عبورها المناطق الخطرة .

كما نفذت القطع البحرية المشاركة تدريبًا متميزًا للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية المعادية ، أظهرت مدي الدقة في إصابة الأهداف التي يتمتع بها المقاتلون من مصر وبريطانيا .

يأتي التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية ، والتعرف علي احدث النظم وأساليب القتال البحري وتعظيم الاستفادة للقوات المنفذة للتدريب من الجانبين.

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