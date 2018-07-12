شاهد.. شاكيرا تشعل إنستجرام فور وصولها لبنان













Marhaba!! Hola Líbano!! Shak A post shared by Shakira (@shakira) on Jul 12, 2018 at 1:30pm PDT

وصلت النجمة الأمريكية ذات الأصول اللبنانية شاكيرا للأراضي اللبنانية، لإحياء حفل غنائي، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مهرجانات الأرز الدولية .وعقب وصولها، نشرت الفنانة شاكيرا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو لإبنها فور حضوره معها للبنان، معلقين "مرحبا لبنان".وخلال حفلاتها الأخيرة، نجحت شاكيرا في أن تتحدى عمرها على المسرح، ففى حفلها الذى أقيم على مسرح برشلونة قدمت عرضا غنائيا راقصا أظهرت من خلاله حيويتها ورشاقتها التى مازالت تتمتع بهما رغم تقدمها بالعمر.