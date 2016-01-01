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ديني

خطيب الأزهر: الأخلاق تتناسب طرديا مع الإيمان.. فيديو

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:49 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ أحمد المالكي، الداعية الإسلامية، إن النبي الكريم أكد أن الأخلاق تتناسب طرديا مع الإيمان، فكلما زادت الأخلاق زاد معها الإيمان والعكس.

وأضاف المالكي، فى خطبة الجمعة، بالجامع الأزهر، أن النبي "أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا"، لافتًا لى قول النبي "والله لا يؤمن حتى يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه".

وأشار إلى أن الشرع حرم الاعتداء على الأخر، وفى ذلك يقول النبي "المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم" ويرسخ النبي قاعدة حسن الجوار فيقول "والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل: من يارسول الله؟ فقال: من لا يأمن جاره بوائقه".

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