انتحار تلميذ لرفضه العمل بورشة نجارة فى إيتاي البارود

أقدم تلميذ بالصف السادس الابتدائي، على الانتحار بحبوب حفظ الغلال؛ لهروبه من الذهاب للعمل بورشة نجارة يمتلكها عمه وتوفى فور وصوله للمستشفى العام وتم التحفظ تحت على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، بلاغا من من من المستشفي العام بايتاى البارود يفيد بوصول الطفل رضا ب ع 12 سنة، بالصف السادس الابتدائي ومقيم بقرية شتت الأنعام بدائرة المركز، مصاب بتسمم جراء تناول مادة سامة وتوفي.



وعلي الفور انتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد إسلام السعدني رئيس المباحث وبالمعاينة والفحص تبين تناول الطفل حبوب حفظ الغلال، بسبب قيام والديه بالضغط عليه للذهاب للعمل بورشة النجارة ملك عمه.



وبسؤال والديه قررا بمضمون ما تقدم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8252 اداري مركز ايتاي الباورد وبالعرض علي النيابة العامة، قرر المستشار أحمد ماهر وكيل النائب العام وسكرتارية محمد الشرقاوي وباشراف المستشار إبراهيم المنشاوى مدير النيابة، تشريح جثة الطفل المتوفى عن طريق الطب الشرعي.