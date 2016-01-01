نمبر وان لمحمد رمضان تحقق 20 مليون مشاهدة على يوتيوب

احتفل الفنان محمد رمضان، بوصول فيديو كليب "نمبر وان" إلى أكثر من 20 مليون مشاهدة بعد أقل من شهر على طرحها، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



ونشر رمضان صورة على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، يعبر فيها سعادته بوصول الكليب إلى الرقم الكبير من المشاهدة فى وقت قليل.



وكان محمد رمضان قد طرح أغنيته الجديدة "نمبر وان" 22 يونيو الماضي والتي أثارت جدلًا كبيرًا إلى حد وصفه بالغرور من بعض النقاد.

