فرقة ميراث تشارك فى مهرجان قرطاج الدولى

تستعد فرقة الميتال "ميراث" لحفر اسمها في أكبر المحافل المويسقية التونسية، بمشاركتها الأولى من نوعها في فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان قرطاج الدولى، وذلك بحفل غنائي ضخم تقدمه فى الثامنة مساء الخميس المقبل.



ويمتد مشوار ميراث فى دهاليز المزيكا العالمية لأكثر من 12 سنة، نتاجها 4 ألبومات غنائية وأكثر من 400 حفل فى أنحاء العالم، أبرز تجارب موسيقى الميتال التونسية، التى حفرت اسمها بحروف من ذهب فى أذهان مهووسى هذه المزيكا عربيًّا وعالميًّا، حتى تربعت على عرش أكثر الفرق العربية انتشارًا فى أوساط الغرب.



