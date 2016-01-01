ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

فرقة ميراث تشارك فى مهرجان قرطاج الدولى

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:46 م
صدى البلد
شيرى نبيل
تستعد فرقة الميتال "ميراث" لحفر اسمها في أكبر المحافل المويسقية التونسية، بمشاركتها الأولى من نوعها في فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان قرطاج الدولى، وذلك بحفل غنائي ضخم تقدمه فى الثامنة مساء الخميس المقبل.

ويمتد مشوار ميراث فى دهاليز المزيكا العالمية لأكثر من 12 سنة، نتاجها 4 ألبومات غنائية وأكثر من 400 حفل فى أنحاء العالم، أبرز تجارب موسيقى الميتال التونسية، التى حفرت اسمها بحروف من ذهب فى أذهان مهووسى هذه المزيكا عربيًّا وعالميًّا، حتى تربعت على عرش أكثر الفرق العربية انتشارًا فى أوساط الغرب.

ترشيحاتنا

صينية سردين بالزيتون أكلة يوم الجمعة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اليوم

شاهد.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر بالقاهرة

شاهد.. دمية بيبي ترامب تحلق في سماء لندن

الأهلي يوقع عقوبة على ناصر ماهر

تعرف على تشكيلة منتخب إنجلترا المتوقعة في مواجهة بلجيكا

رئيس الـفيفا: مونديال روسيا أفضل كأس عالم في التاريخ

الفيفا تدعو القنوات الناقلة لكأس العالم لعدم تسليط الكاميرات على النساء المثيرات

نجوم الرياضة يشاركون في جنازة والد زوجة أحمد شوبير .. فيديو وصور

يوسف يوضّح سبب غياب حمودي عن مران الأهلي

أسعار الذهب والعملات الأجنبية في البنوك اليوم.. فيديو

نتائج مبشرة للقاح جديد مضاد لفيروس الإيدز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الرياضة يشاركون في جنازة والد زوجة أحمد شوبير .. فيديو وصور

جددي غرفة نومك بحيلة بسيطة.. صور

الخطيب يشارك فى جنازة والد زوجة الإعلامى أحمد شوبير.. فيديووصور

بالأسماء.. إصابة 27 شخصًا في حادث تصادم برأس سدر.. صور

اقتني الكارديجان في دولابك.. وبهذه الطريقة نسقيه مع ملابسك.. صور

فيديو

تعرف على آدم أصغر راقص تنورة في مصر
وزارة الهجرة تكشف عن تفاصيل جديدة لتسهيلات المصريين في الخارج
إجازتك بوطنك منتدى لتعزيز ارتباط المصريين بالخارج ببلدهم
تعرف على أسباب إصابة المعدة بالميكروب الحلزوني
ياسر جلال: بحب محمد رمضان بس أنا مش نمبر وان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟