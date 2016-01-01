الصحة: 3 وفيات و19 إصابة فى انقلاب أتوبيس بطريق السخنة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة 3 مواطنين واصابة 19 اخرين فى حادث انقلاب أتوبيس على طريق القطامية - العين السخنة عند الكيلو 13، محافظة السويس.



وأضافت الوزارة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 15 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت جميع المصابين والوفيات الى مستشفيي السويس العام والسويس للتأمين الصحي.



وأشارت الوزارة الى أن 13 من حالات الاصابة تلقت العلاج اللازم بالمستشفيات وخرجوا خروج تحسن، بينما تبقى 6 حالات لتلقي العلاج وحالتهم الصحية مستقرة، فيما تراوحت الإصابات ما بين كدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه كسور بالساق والفخذ، واشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف داخلي بالبطن.