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اقتصاد

سعر الحديد اليوم فى الأسواق

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الحديد خلال تعاملات سوق البناء، اليوم الجمعة ، فسجل سعر حديد عز 12 ألفا و900 جنيه للطن، وبشاي 12 ألفا و800 جنيه للطن، والمصريين 12 ألفا و650 جنيهًا للطن، والجيوشي 12 ألفا و650 جنيهًا للطن.

ووصل سعر حديد مصر ستيل إلى 12 ألفا و650 جنيهًا للطن، والعتال 12 ألفا و750 جنيهًا للطن، وحديد المراكبي 12 ألفا و700 جنيه للطن، وعطية 12 ألفا و700 جنيه للطن، وسجل سعر طن حديد العشري 12 ألفا و630 جنيها.

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