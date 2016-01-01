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كأس العالم

يوسف يوضّح سبب غياب حمودي عن مران الأهلي

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:45 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد يوسف؛ المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، أن أحمد حمودي؛ لاعب الفريق حصل على إذن بالغياب عن مران الفريق صباح اليوم الجمعة؛ بسبب مرض والدته.

كان الأهلي واصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة تاونشيب بطل بتسوانا يوم الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا صباح غدٍ السبت في برج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة تاونشيب.

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