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كأس العالم

محمد يوسف يطمئن على تأهيل ربيعة في ألمانيا

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:46 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أجرى محمد يوسف؛ المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، اتصالًا هاتفيًا مع رامي ربيعة؛ مدافع الفريق المتواجد حاليا في ألمانيا من أجل الاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته في العضلة الضامة.

وقال يوسف إن ربيعة يواصل التأهيل بشكل جيد في ألمانيا وأن الطبيب المعالج قرر حقنه بحقنتين من البلازما خلال الأيام المقبلة قبل العودة إلى القاهرة لاستكمال المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي تمهيدًا للعودة للتدريبات الجماعية.

جدير بالذكر أن ربيعة وصل ألمانيا الاثنين الماضي للخضوع لفحص طبي والاطمئنان على إصابته.

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