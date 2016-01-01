ليفربول: محمد صلاح سينضم لمعسكر الفريق في الولايات المتحدة

أكد "يورجن كلوب" المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن اللاعب المصري محمد صلاح، جناح الريدز سيتواجد في معسكر النادي في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا للموسم الجديد، وذلك صحبة السنغالي ساديو ماني والصربي ماركو جروجيتش.



وقال "كلوب" في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول، هذه هي البداية بالنسبة لهم، لقد حصلوا على عطلة، سيأتون معنا إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن اللاعبين حصلوا على عطلة لمدة ثلاثة أسابيع فقط،ولم يخسروا كثيرًا، يجب أن نرى مستواهم في التدريبات، ثم سنرى ما إذا كان بإمكانهم اللعب في المباريات".



وأضاف مدرب ليفربول:"سيتواجدون معنا في أمريكا، ثم ستأتي المجموعة الأخرى، اللاعبين المستمرين في المونديال، لاحقا".



ومن المقرر أن يشارك ليفربول في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية حيث سيواجه كل من بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.