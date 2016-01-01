نسرين أمين لـ صدى البلد: زينة جدعة

قالت نسرين أمين في تصريح لصدي البلد إن كواليس تصوير مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير " مع زينة أكثر من رائعة.



وأضافت: كنت أتمني التعامل مع زينة منذ فترة فعندما عرض الدور علي وافقت فالكواليس كانت عبارة عن ضحك وهزار وتصوير فأنا كنت أشعر بأنني بين عائلتي.



يذكر أن نسرين أمين خاضت سباق رمضان المنقضى بمسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية، وشاركها بطولته زينة، فتحي عبدالوهاب، محمد شاهين، صفوة، تأليف محمد الصفتي، وإخراج زياد الوشاحي.

