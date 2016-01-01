فرنسا: 110 آلاف شرطي لتأمين احتفالات التشجيع في نهائي المونديال

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب اليوم /الجمعة/ نشر نحو 110 آلاف فرد من الشرطة والدرك لتأمين احتفالات فرنسا بالعيد الوطني غدا السبت وساحات التشجيع المقامة في أرجاء البلاد لا سيما أمام "برج إيفل" لمشاهدة مباراة النهائي في مونديال روسيا لكرة القدم ، والتي ستقام بين فرنسا وكرواتيا بعد غد الأحد.



وقال وزير الداخلية - في تصريحات اليوم - إنه جاري حشد كافة الإمكانات حتي يعيش الفرنسيون هذه الأوقات الاحتفالية في أجواء هادئة بالرغم من التهديد الإرهابي المرتفع في البلاد.



وكانت مديرية شرطة باريس قد أعلنت أمس /الخميس/ أن العاصمة وحدها ستشهد نشر 12 ألفا من قوات الأمن، مدعومين بجنود قوة "الحارس" العسكرية لتأمين الأراضي الفرنسية ،وذلك في أماكن التجمعات الحاشدة.



ومن المقرر أن يغلق "برج إيفل" الأحد، حيث سيتم إقامة ساحة تشجيع كبرى تتسع لـ 90 ألف شخص ، لتمكين الجماهير من مشاهدة نهائي المونديال على شاشات تلفزيونية عملاقة .

وفي حال فوز منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم، سيتم حظر سير السيارات في جادة الشانزليزيه والمناطق المحيطة بها وتحويلها لمنطقة مشاةً لاستقبال الآلاف من المحتفلين، مع اتخاذ كافة التدابير الأمنية في ظل التهديد الإرهابي المستمر في فرنسا، بحسب السلطات الفرنسية.

