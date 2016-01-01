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محافظات

وفاة سجين جنائى بسجن المنيا

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:06 م
صدى البلد
ايمن رياض
توفى سجين جنائي محبوس بليمان المنيا على خلفية إصابته بنزيف حاد وهبوط بالدورة الدموية.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارا من إدارة السجون يفيد بوفاة (طلبه.م.ع) 75 عاما، وكان يقضى عقوبة السجن المؤبد فى قضايا جنائية (مخدرات وقتل).

وأصيب المتوفى بنزيف حاد بالبطن على خلفية هبوط حاد بالدورة لدموية، حيث كانا يعاني من مراض مزمنة، وتم نقله إلى المستشفى لكنه لفظ انفاسه الاخيرة قبل ان يتم توقيع الكشف عليه.

تم اخطار ذويه لاستلام الجثة واخطار لنيابة العامة للتحقيق لمعرفة سبب الوفاة.

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