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أخبار العالم

ألمانيا ترحل حارس بن لادن إلى تونس

الجمعة 13/يوليه/2018 - 06:08 م
أسامة بن لادن
أسامة بن لادن
ا ش ا
أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن المساعد السابق والحارس الشخصي السابق لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن تم ترحيله إلى بلده تونس.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية أن (سامي أ.) - الذي يبلغ من العمر 42 عاما وتم حجب لقبه لدواعي الخصوصية - تمت إعادته إلى تونس صباح اليوم /الجمعة/ على طائرة تجارية.

وجاء الترحيل رغم قرار في اللحظة الأخيرة من محكمة جيلزنكيرشن الإدارية بوجوب الإبقاء عليه في ألمانيا ، حتى تتلقى برلين ضمانات بأنه لن يواجه التعذيب في وطنه.

وكان سامي يعيش منذ عدة سنوات مع زوجته وأطفاله في مدينة بوخوم الغربية، لكن السلطات الألمانية أعتبرت أنه يشكل تهديدا للبلاد ، وتم احتجازه في يونيو.

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