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برلمان

برلماني يطالب الحكومة باجتماع عاجل لمناقشة الأصول غير المستغلة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 06:22 م
نواب
نواب
ماجدة بدوى
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الأصول غير المستغلة فى مختلف مؤسسات الدولة من وزارات ومحافظات وشركات وغيرها، لافتا إلى أنه لو تم استغلالها فلن تتجه مصر إلى الاقتراض الخارجى.

واتهم "زين الدين"، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية ولجميع الوزراء بالحكومة، لمناقشة ملف استغلال أصول الدولة غير المستغلة.

وأعرب النائب عن استيائه من عدم إحراز الحكومة أي تقدم ملحوظ فيما يتعلق باﻷصول غير المستغلة، إذ لم يتم إلى الآن حصر مكتمل لبيانات هذه الأصول، وهو ما يضعنا أمام فترة قد تطول لتحقيق مكاسب من ورائها، مطالبا من مجلس الوزراء عقد اجتماع عاجل لمناقشة هذا الملف وتكليف كل وزير ومحافظ ومؤسسات الدولة بحصر بيانات الأصول غير المستغلة، للمنشآت التابعة لهم على أن يتم تقديم تقديم رؤية شاملة للاستفادة من هذه الأصول.

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