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اقتصاد

بنك أوف أمريكا: من المستبعد أن يتخذ ترامب موقفا تجاه إيران

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:17 م
صدى البلد
رويترز
قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش اليوم الجمعة إن من المستبعد أن تتخذ الولايات المتحدة موقفا متشددا تجاه إيران ينتج عنه أن يسجل خام القياس العالمي مزيج برنت في المتوسط 70 دولارا للبرميل في 2018 في ظل اتجاهها إلى انتخابات التجديد النصفي.

وتواجه إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، عقوبات أمريكية على صادراتها النفطية مما حفز بعض المشترين على خفض مشترياتهم.

وقال بنك أوف أمريكا في مذكرة بحثية "الإدارة ربما تتطلع إلى فوز سهل بشأن التجارة لإرضاء الأسواق والناخبين على حد سواء قبل نوفمبر".

وانخفض برنت 0.7 بالمئة إلى 73.91 دولار للبرميل اليوم الجمعة في الوقت الذي أُعيد فيه فتح موانئ ليبية، وفي ظل آمال بأن إيران ستظل تصدر بعض الخام على الرغم من العقوبات.

واقترب النفط من مستوى 80 دولارا للبرميل في يونيو حزيران وأوائل يوليو تموز بسبب تعطل إمدادات في ليبيا وفنزويلا وبفعل المخاوف من أن الولايات المتحدة ستضغط على جميع مشتري النفط الإيراني لخفض الواردات إلى الصفر اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني.

وبينما يتهم ترامب أوبك بزيادة الأسعار، تقول إيران إن الولايات المتحدة تسببت في هذا الارتفاع عبر فرض عقوبات عليها وعلى فنزويلا.

كان بنك أوف أمريكا قال في وقت سابق إن خفض صادرات إيران إلى الصفر سيدفع أسعار النفط للارتفاع 50 دولارا للبرميل، إذا لم يكن بمقدور السعودية وهي أكبر منتج في أوبك الاستمرار في الإنتاج.

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