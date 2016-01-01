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كأس العالم

313 ألف يورو لكل لاعب في منتخب بلجيكا إذا احتلوا المركز الثالث

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:22 م
صدى البلد
ا ش ا
ذكرت صحيفة (لو سوار) البلجيكية اليوم الجمعة أن كل لاعب في منتخب بلجيكا سيحصل على 313 ألف يورو إذا تغلبوا على إنجلترا غدا واحتلوا المركز الثالث في مونديال روسيا، وهي النتيجة التي إذا تحققت ستكون الافضل لـ"الشياطين الحمر" في تاريخ كأس العالم.

وأضافت الصحيفة أنه في حال سقطت بلجيكا أمام إنجلترا واحتلت المركز الرابع فسيحصل كل لاعب على 281 ألف يورو، علما بأنه بغض النظر عن النتيجة سيتقاضى كل لاعب 45 ألف يورو كحقوق دعائية بالإضافة إلى مكافأة المركز.

كما سيتم توزيع نصف إيرادات المنتجات الرسمية للمنتخب التي تم بيعها على اللاعبين إذا تجاوز إجمالي المبيعات 2.5 مليون يورو.
من جانبه، سيحصل المدير الفني للمنتخب، الإسباني روبرتو مارتينيز، على مكافأة قدرها 750 ألف يورو بغض النظر عن نتيجة مواجهة إنجلترا.

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