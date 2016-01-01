سامح حسين في حواره لـ صدى البلد: أحداث الرجل الأخطر من واقع المجتمع.. لم أتدخل في اختيار أبطال الفيلم.. وسعيد بعودتي للعمل مع هالة فاخر

سامح حسين:

سعيد بردود الأفعال حول فيلم الرجل الأخطر

سعيد بالتعاون مع هالة فاخر من جديد

لوك الرجل الاخطر من اختياري

لهذه الأسباب اعتذرت عن بعض الأدوار



أعرب الفنان سامح حسين عن سعادته الشديدة بنجاح فيلمه "الرجل الأخطر" الذى اعتبره خطوة فارقة فى مشواره الفنى، مشيرا إلى أنه لا يهمه حجم الدور بقدر اهتمامه بالرسالة التى يقدمها، كاشفًا فى حواره مع "صدى البلد" عن كواليس العمل وأعماله الجديدة التى يستعد لتقديمها خلال الفترة المقبلة.



وبدأ الفنان الكوميدي سامح حسين حديثه في الحوار عن سعادته بردود الأفعال التي جاءته حول دوره في فيلم "الرجل الأخطر" عقب العرض الخاص الذي أقيم الاسبوع الماضي، مؤكدا أن ردود الأفعال حول الدور فاقت جميع توقعاته.



وقال: "الفيلم يجسد واقع المجتمع من خلال مواقف حقيقية يتعرض لها المواطن المصري وهذا ما جذبني للعمل"، متابعا أن فيلم "الرجل الاخطر" المقرر عرضه بدور السينما الأسبوع المقبل، جاء من واقع مجتمع وأحداث حقيقية.



وأضاف أن الفيلم يعرض الجانب الايجابي لمصر وهذا ما جذبه لقبول العمل، مؤكدًا أنه يفضل حاليًا هذه النوعية من الموضوعات، لافتًا الى أن كواليس فيلم "الرجل الأخطر" كانت أكثر من رائعة خاصة أن العمل يضم نخبة كبيرة من الشباب.



وعن تعاونه مع الفنانة هالة فاخر أشار: "تعاونت معها في أكثر من عمل فني أبرزهم مسلسل "اللص والكتاب"، وسعيد بهذه التجربة مجددا".



وشدد سامح عن أنه من مؤيدي البطولة الجماعية التي حققت نجاحا كبيرا الفترة الأخيرة، خاصة أن الفيلم هو بطولة جماعية يشارك فيها الى جانب سامح حسين الفنانين ادوارد ورحمة حسن وهالة فاخر وسليمان عيد ومارتينا، من تأليف جوزيف فوزي وإخراج الدكتور مرقس عادل، وإنتاج شركة فريدة لمالكها سلمي الشرقاوي ومحمد الاباصيري.



وأضاف حسين: "هذه النوعية من الأعمال الجماعية أصبحت تجذب المشاهد، بالإضافة إلى المنافسة القوية بين الفنانين"، مؤكدا أنه لا يتدخل في اختيار أبطال "الرجل الاخطر" مطلقا، قائلا "أترك هذا الموضوع للمخرج والمنتج خاصة انهم يختارون الافضل، فسبق وتعاونت مع المخرج من خلال فيلم "بث مباشر" وأثق في اختياراته الفنية".



وعن اللوك الجديد الذي سيظهر به من خلال فيلم "الرجل الاخطر"، أكد أنها من اختيارته خاصة أن الشخصية جديدة وتحتاج الى تغيير، مضيفا "عادة أجلس مع المخرج للوقوف على التفاصيل النهائية للشخصية ثم نبدأ تصوير فأنا أحترم أراء المخرج فهو دائما يريد الإصلاح للعمل".



وتابع الفنان سامح حسين إنه اعتذر عن أعمال درامية في رمضان الماضي، لأنه شعر بأنها لا تناسبه خاصة أن معاييره في اختيار الأدوار اختلفت حاليًا.



وأشار "حسين": "لا أركز في السينما فقط بل كل الأعمال التي تعرض على أحرص علي قرائتها جيدا وأختار الأنسب، ففي النهاية الجمهور ينتظر الكثير مني".



وأكد أنه يتمني أن يقدم برنامجا في الفترة المقبلة يهتم بالحياة الاجتماعية والمشاكل التي يعاني منها المواطن.