فرقاطة صواريخ صينية تقوم بـتوقف فني لمدة 3 أيام في إيطاليا

أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن فرقاطة الصواريخ الموجهة "بينتشو - هال 515" التابعة للفرقة البحرية التاسعة والعشرين، أجرت "توقفا فنيا" يستمر ثلاثة أيام في ميناء نابولي بإيطاليا، وذلك بعد انتهاء زيارتها لألمانيا حيث شاركت في إحياء الذكري المئوية لاحتفالات البحرية البولندية.



وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى أن قادة الفرقاطة سيتواصلون خلال فترة التوقف التقني مع عدد من المسؤولين العسكريين في إيطاليا، ومن بينهم رئيس أركان القيادة اللوجستية للبحرية الإيطالية، وقائد خفر السواحل في مدينة نابولي، ومحافظ وعمدة نابولي، فيما ستقوم الفرقاطة بالتزود بالوقود والمواد الغذائية غير الأساسية.