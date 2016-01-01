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كأس العالم

إنفانتينو: عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 غير معلوم

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:22 م
صدى البلد
ا ش ا
قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو أن عدد المنتخبات التي ستشارك في كأس العالم 2022 لا يزال غير معلوم، وأن مونديال قطر سيقام خلال الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر عام 2022.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي من استاد لوجنيكي بموسكو، إن "مواعيد النسخة المقبلة من المونديال تم تحديدها، سيقام في قطر من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر".

وأضاف "تم إخطار روابط كرة القدم وسيتوجب عليها التكيف على هذه المواعيد، من غير الممكن اللعب بين يونيو و يوليو في 2022 بينما سيكون اللاعبون مستعدين بشكل جيد في نوفمبر وديسمبر لأنه يمثل تقريبا بداية الموسم".
وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" طالب بزيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 فريقا، كما الحال في مونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لكن اللجنة التنفيذية للفيفا قررت نقل هذا الطلب إلى المنظمين القطريين لاتخاذ قرار بهذا الخصوص.

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