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منوعات

الحسابات الوهمية تفقد مشاهير على تويتر آلاف المتابعين

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:08 م
صدى البلد
محمد البرمي
تسببت الإجراءات الجديدة لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في "مذبحة" لملايين الحسابات الوهمية الموجودة عليه، الأمر الذي ترتب عليه فقدان عدد من المشاهير لآلاف المتابعين.

وكان أول الضحايا أمير قطر تميم فكان حسابه ما يقرب من 2 مليون و600 ألف متابع ثم أصبح إلى 231 ألفًا فقط.

أما الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وسلفه السابق باراك أوباما كانا من أشهر الخاسرين في مذبحة تويتر، حيث فقد «ترامب» 100 ألف متابع من اجمالي متابعين وصل إلى 53.4 مليون، بينما خسر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما 400 الف متابع من أصل 104 مليون متابع.

فيما خسرت المغنية الأمريكية كيتي بيري 1.4% من إجمالي متابعيها ليصلوا إلى 108.11 مليون متابع بعد المذبحة الأخيرة.

أما المغني جاستن بيبر، فوصل حجم خسارته إلى 1.3% من إجمالي عدد متابعيه ليصل العدد الجديد إلى 105.31 مليون متابع.

ونال نجم الكرة العالمي كريستيانو رونالدو نصيبًا لا بأس به من الخسارة ، حيث فقد ما يقرب من 1.6% من إجمالي متابعيه على تويتر ليصل العدد الجديد إلى 73.37 مليون.

أما المغنية والسمراء ريهانا فكانت اقل المشاهير خسارة بنسبة 0.6% من إجمالي متابعيها ليصبح عدد متابعيها 88.44%.

كما نال جاك دورسي أحد مؤسسي تويتر نصيبه من الخسارة كغيره من مشاهير الموقع العالمي، حيث خسر 200 ألف حساب من متابعيه والذي تم صناعتهم من قبل سيرفرات وهمية.

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