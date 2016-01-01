الشرقية في أسبوع..4 طلاب ثانوية يحصدون المراكز الاولى على الجمهورية..المحافظ يستعرض ملامح الخطة الاستثمارية..وحدة التدخل السريع للتصدي للبناء العشوائي.. ونجاح ماراثون يلا نجري بالعاشر

يستجيب لطلب أهالي عزبة يكن بمركز أبو حماد

يستعرض ملامح تنفيذ الخطة الإستثمارية والموحدة للعام المالي الجديد

وحدة التدخل السريع للتصدي للبناء العشوائي ومخالفات التراخيص

يتصل بأوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة



شهدت محافظة الشرقية خلال الاسبوع المنقضي عددا من الاحداث الهامة والحيوية كان ابرزها ان إستجاب اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية لمطلب أهالي عزبة يكن التابعة لمركز ومدينة أبو حماد بخصوص تقنين أراضي وضع اليد التابعة للإصلاح الزراعي والمقيمين عليها



وقرر مخاطبة وزير الزراعة والجهات المعنية بالموافقة على تقنين وضع اليد على الأراضي لكل من تقدم بطلب للإصلاح الزراعي " جهة الولاية " قبل 14 / 6 / 2018م للبدء فورًا في إستكمال الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد وذلك وفقًا لإشتراطات القانون 144 لسنة 2017 م ولائحته التنفيذية والدليل الإسترشادي والسماح ببدء إتخاذ إجراءات عمل لجان التثمين والتقدير للأراضي .



جاء ذلك خلال لقائه بأهالي العزبة بحضور النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب للإستماع لمطالبهم بخصوص تقنين الوضع على أراضي أملاك الدولة وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .



وأكد محافظ الشرقية أن كل مواطن له حقوق وعليه واجبات مشيرًا إلى أن الدولة بدأت في إسترداد أراضي أملاك الدولة وتقنين الوضع وصدر بذلك القوانين الخاصة لتنظيم إجراءات التقنين وذلك في إطار الحفاظ على المال العام وإحترام القانون .



وخلال الإجتماع كلف المحافظ ممثل مديرية الإصلاح الزراعي بإعداد قاعدة بيانات موضح بها حصر كامل ومفصل للحالات التي قامت بتقديم طلبات لتقنين الوضع لإعداد خطاب لوزير الزراعة لإتخاذ مايلزم حيال الطلبات التي تم تقديمها قبل 14 / 6 /2018 م طبقًا للقانون .



حضر اللقاء اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية والنائب عبدالله لاشين والنائب علاء عبد النبي والنائبة إيمان سالم ووكيل وزارة الزراعة ومدير مديرية الإصلاح الزراعي.



كما إستعرض اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ملامح تنفيذ الخطة الإستثمارية للعام المالي الجديد 2018 / 2019 م والتي تتمثل في الإهتمام بأعمال النظافة والتجميل وتحسين المدن والقرى – القضاء على ظاهرة الإشغالات وخاصة بالمدن والطرق الرئيسية – تحسين الخدمة المرورية في أرجاء المحافظة – الإنتهاء من إنارة كافة طرق المحافظة بلمبات الليد – إزالة التعديات على أراض أملاك الدولة .



جاء ذلك خلال لقائه بعدد من رؤساء المراكز والمدن بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ والمهندس محمد مدكور مستشار المحافظة للشئون الهندسية ونواب ورؤساء المراكز والمدن ورؤساء وسكرتيرو الوحدات المحلية القروية لمراكز ( أبو كبير – الإبراهيمية – كفر صقر – أولاد صقر – الحسينية – فاقوس – ديرب نجم – القرين – صان الحجر – منشأة أبو عمر ) وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .



وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتعظيم موارد كل مركز ومدينة والإهتمام بأعمال الصيانة لسيارات ومعدات النظافة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والإستفادة من المبالغ المتاحة في خطة العام المالي الجديد والتعامل بحزم مع الشركات المتقاعسة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بنطاق كل مركز ومدينة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإلزامهم بالتوقيتات المحددة لنهو المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.



كما قام محافظ الشرقية بتقديم التهنئته تليفونيًا لأوائل الثانوية العامة من أبناء محافظة الشرقية والحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في إمتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام 2017 / 2018 م وهم ..



الزهراء جمال سليمان إسماعيل الأولى مكرر بمجموع 409.5 درجة علمي علوم بمدرسة فاقوس الثانوية بنات مركز فاقوس .

أحمد عادل محمد محمد الأول مكرر بمجموع 409.5 درجة علمي علوم بمدرسة أبو كبير الثانوية بنين مركز أبو كبير .

عبدالله سيد عبده السيد محمد السابع مكرر بمجموع 408.5 علمي رياضة بمدرسة مجمع ههيا الرسمي للغات الثانوي مركز ههيا .

هاجر غمري الشحات التاسع مكرر أدبي بمجموع 407 درجة بمدرسة الصوة الثانوية المشتركة مركز أبو حماد .

وأبدى محافظ الشرقية سعادته البالغة لحصول " 4 "من طلاب وطالبات الثانوية العامة من أبناء محافظة الشرقية على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في إمتحانات الثانوية العامة لهذا العام .



أوضح المحافظ أن ما حققه أبنائنا الطلاب من نتائج مشرفة وتفوق وتميز جاء نتيجة جهد مبذول وسهر الليالي طوال أيام العام الدراسي ويؤكد أن قطاع التعليم بمحافظة الشرقية يشهد طفرة ملموسة فحصول أبنائنا الطلاب على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية جاء نتيجة لهذا الجهد الكبير.



وهنأ محافظ الشرقية أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة متمنيًا لهم التوفيق وإستكمال دراستهم بتفوق لبناء مصر الجديدة التي نحلم بها فأنتم قادة المستقبل وأمل الأمة في صناعة مستقبل مشرق .



و قدم المحافظ الشكر لوكيل أول وزارة التربية والتعليم و مديري الإدارات التعليمية وجميع العاملين في حقل التعليم لحصول أبنائنا الطلاب على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية نتيجة لجهد مبذول ونظام تعليمي جيد .



وأشاد المحافظ بدور الأسرة في رعاية أبنائها والإهتمام بهم وتهيئة الأجواء المناسبة للحصول على أعلى الدرجات وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية .



فيما أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية قرارًا بتشكيل وحدة التدخل السريع للتصدي لظاهرة البناء العشوائي ومخالفات التراخيص برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية كلًا من (نائب مدير الأمن - المستشارالعسكري بالمحافظة - مدير شرطة المرافق بالمحافظة - قوة من مديرية الأمن بالمحافظة - ممثل من إدارة المرور بالمحافظة) .



كما قرر محافظ الشرقية تشكيل فريق تنفيذ بكل وحدة محلية - مركز – مدينة - حي برئاسة رئيس المركز أو المدينة أو الحي المختص وعضوية كلًا من (مأمورالمركز والمدينة المختص - مدير الإدارة الزراعية المختص- مدير المتابعة الميدانية برئاسة المركز المختص - مدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية المختص - رئيس الوحدة المحلية القروية المختص - مدير الجمعية الزراعية المختص) .



وأوضح محافظ الشرقية أن الهدف من إنشاء وحدة التدخل السريع التصدي لظاهرة البناء العشوائي ومخالفات التراخيص لتكون مسئولة عن رصد وتنفيذ إزالة المخالفات الفورية التي يتم إرتكابها حفاظًا على الرقعة الزراعية وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية مشددًا على الجهات المختصة تنفيذ القرار.



وأكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية إنطلاق فاعليات مارثون " يلا نجري " بمدينة العاشر من رمضان بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والأستاذ وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة وبمشاركة 2000 شاب وفتاه من مختلف مراكز ومدن المحافظة ..



أوضح محافظ الشرقية أن الشباب هم العامل الرئيس لتقدم المجتمع وتطوره على جميع الأصعدة الإجتماعية والسياسية والثقافية والإقتصادية والفكرية مشيرًا إلى أهمية تنشيط دورات إدارة الشباب خلال فصل الصيف بإقامة الماراثوانات والمسابقات الرياضية المختلفة لتوجيه طاقة الشباب والإهتمام بمواهبهم وميولهم بإعتبارهم الطاقة الفعالة في المجتمع .



أكد محافظ الشرقية أن الدولة تسعى جاهدة لبناء وتقدم الإنسان وخاصة الشباب من خلال تنميتهم وزيادة وعيهم الثقافي والسياسي وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري على أساس شامل ومتكامل بدنيًا وعقليًا وثقافيًا خلال الفترة القادمة وإعتبار أن تنمية الإنسان هي أهم ركائز التنمية المستدامة .



وأشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة ونشاطها الدائم والملحوظ بالإهتمام بالشباب وإستغلال أوقات فراغهم وتوجيههم نحو المشاركة في الفاعليات الشبابية والرياضية الهادفة لبناء فرد صالح ينفع المجتمع ويشارك بكل قوة في بناء مصر الجديدة التي نحلم بها مؤكدًا أن زيارة وزير الشباب اليوم لمحافظة الشرقية ومشاركته في إنطلاق فاعليات مارثون " يلا نجري " تؤكد أن الدولة جادة في الإهتمام بالشباب في مختلف محافظات الجمهورية بإعتبارهم ركيزة هامة وأساسية في تقدم وبناء المجتمع