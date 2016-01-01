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أخبار البلد

الصيادلة: اعتماد شراء أرض مشروع إسكان 6 أكتوبر

الجمعة 13/يوليه/2018 - 04:40 م
صدى البلد
أيات أحمد
عقد مجلس النقابة العامة للصيادلة،اجتماعا أمس الخميس،وتم الإعلان عن اعتماد شراء أرض مشروع إسكان 6 أكتوبر والذى تم تخصيصه للنقابة من قبل وزارة الإسكان، وإسناد رئاسة لجنة محاربة الدخلاء والسلاسل إلى الدكتور أحمد هلال عضو مجلس النقابة.

وتم الاتفاق على وضع إستراتيجية عمل للجان خلال الثلاثة شهور القادمة، واسناد مهام مقرر لجنة الصيدليات ومقرر لجنة التعليم الصيدلى المستمر الى الدكتور عبدالله رافع ، إسناد عضوية التأديب الى الدكتور محمد حسن.

كما تم الاتفاق على تحديد موعد زمني للإعلان عن الدورات التدريبية خلال الثلاثة أشهر القادمة، وتحديد دور اللجان النقابية التابعة للعامة خلال الفترة القادمة.

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