أستراليا: انخفاض أعداد المهاجرين الدائمين منذ 10 سنوات

قال وزير الشئون الداخلية الإسترالي اليوم /الجمعة/ بيتر دوتون إنه لوحظ انخفاض في أعداد المهاجرين الدائمين إلى البلاد على مدار 10 سنوات، وذلك بفضل إجراءات التدقيق الأكثر صرامة في طلبات الهجرة المقدمة.



وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن المراقبة الدقيقة في طلبات الهجرة أسفرت عن الموافقة على طلبات أقل من 163 ألف مهاجر منذ بداية شهر يوليو في عام 2017 وحتى 30 يونيو الماضي، مما مثل انخفاضا بنسبة 10% في أعداد المهاجرين الدائمين المقبولين عن العام الذي يسبقه، والأقل منذ 10 سنوات.



وقال دوتون في تصريح نشرته وسائل إعلام استرالية "إننا نتمعن بشكل أكبر في الطلبات المقدمة للتأكد من أننا نجلب أفضل المهاجرين إلى بلادنا".موضحا أن التدقيق في طلبات الهجرة يشمل التأكد من أن المتقدمين يتمتعون بمستوى تعليم عال وملتزمين بقوانين الإقامة في إستراليا.

