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حوادث

مصادرة 7000 كيلو لحوم و363 كيلو زيت تمويني ودقيق بلدي بالغربية

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:15 م
زيت تمويني - ارشيفية
زيت تمويني - ارشيفية
أحمد على
تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم من مصادرة 7000 كيلو لحم و363 كيلو زيت تمويني ودقيق بلدي فى حملة تموينية على مستوي قري ومراكز المحافظة .

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان ضبط السياره رقم 48736 نقل البحيره قياده المدعو " محمد ف ك ال" 30 سنة كوم حماده البحيره محمله بكميه قدرها ( 700) كجم لحوم مجمده مستورده كعبأه داخل كراتين مجهوله المصدر وبدون فواتير أثناء مرورها بشارع محمد عبده من شارع النحاس أول طنطا فى المحضر رقم 21594 جنح قسم اول طنطا .

كما تم ضبط "حازم ع ال م س"33 سنة صاحب محل مقررات تموينيه بمنطقة ابو راضى أول المحلة مقيم بذات الناحيه وبحوزته (163) كجم زيت تموينى مدعم فى المحضر رقم 8143 جنح قسم اول المحلة، كما تم ضبط "ابراهيم محمد سالم شبانه"60 سنة صاحب محل اعلاف حيوانيه بقرية دمنهور الوحش بمركز زفتى مقيم بذات الناحيه وبحوزته (200) كجم دقيق بلدى مدعم فى المحضر رقم 11494 جنح مركز زفتى 2018.

كما تم ضبط "سالم ز س ال "34 سنة صاحب مخبز سياحى بقرية سنبو بمركز زفتى مقيم بذات الناحية وبحوزته ( 7 ) اسطوانه غاز مدعمه فى المحضر رقم 11495 جنح مركز زفتى وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها .

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