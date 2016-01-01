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فن

توم كروز يتمنى الشفاء العاجل لـ جورج كلونى بعد تعرضه لحادث

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:13 م
صدى البلد
مصطفى فيصل
ذكرت صحيفة "ديلى ميل" أن النجم العالمى توم كروز أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لزميله النجم جورج كلونى بعد تعرضه لحادث في ايطاليا.

و اصطدمت دراجة "كلوني" بسيارة فى جزيرة سرادينا الإيطالية، بينما كان كروز هناك لحضور افتتاح فيلمه الجديد "مهمة مستحيلة فى باريس".

وعندما سئل كروز عما اذا كان لديه نصيحة لجورج كلونى باعتبار كروز من مدمنى ركوب الدراجات أيضا، رد قائلا "كن حذرا كن حذرا يا رجل متمنيا الشفاء العاجل له".

وأضاف أن كلوني عظيم فى ركوب الدراجات ويتمنى أن يصبح بخير، حيث إنه لم يعلم بما حدث له.

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