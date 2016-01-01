ضبط 5007 هاربين من أحكام وتحصيل 169016 جنيهًا كغرامات بالغربية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم 5007 متهمين هاربين من أحكام وتحصيل 169016 جنيهًا كغرامات فورية علي مستوي المحافظة .



وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية يفيد بنتائج الحملات فى مجال تنفيذ الأحكام حرر (6) حكم فى جنائية و (2033) حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و(2877 ) حكم فى الغرامات و (91) حكم فى مخالفات وبلغ اجمالى الاحكام (5007 ) حكم و إجمالى المبالغ المتحصله (169016 جنيهًا ) كغرامات فورية .



وحررت المحاضر وباشرت النيابات التحقيق فى الوقائع المشار اليها .