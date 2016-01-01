ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 5007 هاربين من أحكام وتحصيل 169016 جنيهًا كغرامات بالغربية

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:19 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
أحمد على
ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم 5007 متهمين هاربين من أحكام وتحصيل 169016 جنيهًا كغرامات فورية علي مستوي المحافظة .

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية يفيد بنتائج الحملات فى مجال تنفيذ الأحكام حرر (6) حكم فى جنائية و (2033) حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و(2877 ) حكم فى الغرامات و (91) حكم فى مخالفات وبلغ اجمالى الاحكام (5007 ) حكم و إجمالى المبالغ المتحصله (169016 جنيهًا ) كغرامات فورية .

وحررت المحاضر وباشرت النيابات التحقيق فى الوقائع المشار اليها .

ترشيحاتنا

حملة اعتقالات جديدة في السعودية ضد رجال أعمال كبار

بالأسماء.. إصابة 27 شخصًا في حادث تصادم برأس سدر.. صور

غادة عبد الرازق تشعل إنستجرام بإطلالة مثيرة .. صور

حكم الشرع في اللطم على الوجه وقت الغضب

سعر الذهب اليوم فى مصر

مصر وبريطانيا تنفذان تدريبا بحريا مشتركا بالبحر المتوسط

السخرية تلاحق أمير قطر بعد خسارة 2.5 مليون متابع على تويتر

الزمالك يواجه الوصل الإماراتي وديا بمعسكر ألمانيا .. اليوم

صحيفة تكشف تفاصيل المباحثات السرية بين إسرائيل وإيران

أبناء المشاهير يجتازون ثانوية 2018 بتفوق.. الحضري يعلن نجاح ابنته ويهنئها عبر انستجرام.. ووزير التعليم الأسبق: ابني السابع مكرر بمجموع 408.5 درجة

تعرف على موعد وخطوات حجز وحدات العاصمة الإدارية إلكترونيا..صور

شاهد.. فيديو رانيا يوسف أثناء التمرين يشعل إنستجرام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادر: خطأ في التحويلة وراء انقلاب قطار القاهرة - قنا بالبدرشين.. صور

غادة عبد الرازق تشعل إنستجرام بإطلالة مثيرة .. صور

أحمد صبري يشارك في جنازة والد زوجة أحمد شوبير.. صور

نجوم الرياضة يشاركون في جنازة والد زوجة أحمد شوبير .. فيديو وصور

جددي غرفة نومك بحيلة بسيطة.. صور

فيديو

الصحة تكشف طبيعة إصابات قطار البدرشين
الصحة: 34 مصابا في حادث خروج 3 عربات عن قطار البدرشين
النقل: لم يتبين حتى الآن سبب انقلاب قطار البدرشين
شاهد.. اللحظات الأولى لحادث انقلاب عربات قطار البدرشين
السكة الحديد: انتقال أوناش وفريق صيانة إلى محطة المرازيق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟