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أخبار العالم

بدء جلسة محادثات ترامب وماي وسط مظاهرات ضخمة في بريطانيا

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:07 م
صدى البلد
ا ش ا
بدأت جلسة مباحثات رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقرها الصيفي في "التشيكرز" بمقاطعة "باكنجهامشاير"، وسط مظاهرات حاشدة تعم بها الشوارع البريطانية ضد الرئيس الأمريكي.

وتتناول المحادثات قضية البريكست وتطورات المفاوضات مع كوريا الشمالية والقضية الإيرانية.

يأتي ذلك بعد الإنتقادات التي تعرض لها ترامب، الذي يزور بريطانيا، حاليا، بعد أن صرح أن اتفاقا للبريكست بين بريطانيا والإتحاد الأوروبي قد يقضي على فرص ابرام اتفاق تجاري بين بلاده وبريطانيا.
وقال الرئيس الأمريكي لصحيفة "ذي صن" "إذا قاموا بصفقة كهذه ، فسوف نتعامل مع الاتحاد الأوروبي بدلا من التعامل مع المملكة المتحدة ، لذا من المحتمل أن تقضي على أي صفقة". "إذا فعلوا ذلك ، فربما لن يتوص التوصل إلى اتفاقهم التجاري مع الولايات المتحدة".
ولكن الرئيس الأمريكي صرح اليوم للصحفيين قبل بدء المحادثات في التشيكرز" "إن العلاقة قوية جدا ، لدينا حقا علاقة جيدة جدا" ، ومع ذلك ، فإن تعليقاته من المحتمل أن تضفي مناخا من التوتر على المحادثات، خاصة مع تعرض ماي لضغط كبير من دعاة الخروج من الإتحاد الأوروبي داخل حزبها "المحافظين".
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي بالملكة إليزابيث الثانية في قلعة وندسور بعد الإنتهاء من المحادثات مع تريزا ماي.
في هذه الأثناء ، خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في لندن ومدن أخرى للاحتجاج على وجود ترامب. وانتشرت قوات الشرطة بشكل مكثف في وسط العاصمة وأماكن أخرى في المدن البريطانية لتأمين المظاهرات الاحتجاجية الحاشدة على وجود ترامب وسياساته التي وصفت بالعنصرية.

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