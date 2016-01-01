التنمية المحلية في أسبوع.. شعراوي يبحث مع البنك الأوروبي مستجدات تطهير مصرف كتشنر بـ481 مليون يورو.. ويشدد على تحقيق الانضباط والالتزام بكافة الأحياء والمدن.. وتلافي سلبيات برنامج مشروعك

وزير التنمية المحلية ..

يجتمع مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات

يؤكد أهمية بذل أقصى جهد لأداء المهام بأفضل صورة والبعد عن الروتين والإخلاص

تحقيق قفزات فى تنفيذ المهام والمشروعات خلال المرحلة المقبلة

تشكيل فرق تدخل سريع بكل حى لمنع عودة الإزالات

التأكد من استعداد وقوة المعدات اللازمة لعمليات الإزالة لإطلاق الموجة العاشرة للإزالات

تطوير مصرف كتشنر سيعود بالنفع على 180 قرية فى 3 محافظات

توفير الصرف الصحى والتخلص من المخلفات الصلبة وتحسين جودة المياه



عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عددا من اللقاءات خلال الاسبوع الماضي ،حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات بحضور عدد من قيادات الوزارة وذلك بمركز سقارة للتنمية المحلية.



فِي بداية الاجتماع أكد "شعراوى" أهمية بذل أقصى جهد لأداء المهام بأفضل صورة والبعد عن الروتين والإخلاص فى العمل و حل مشاكل المواطنين والتواصل معهم والتواجد بينهم بصورة مباشرة يوميًا، وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية تحقيق الانضباط والالتزام داخل كافة الأحياء والمدن بالمحافظات والعمل بإيجابية وعدم التقصير فى تنفيذ أي تكليفات.



وقال الوزير، إنه سيتم توفير الدورات التدريبية لكافة العاملين بالمحليات للارتقاء بقدراتهم وتطويرها لأداء الخدمات للمواطنين بصورة سريعة وجيدة، وأشار الوزير إلى اهتمامه وتركيزه خلال الفترة المقبلة بالعاملين فى الإدارة المحلية لتحسين أدائهم وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب مع خلق روح من التنافس وتحفيز العاملين وتحمل المسئولية.



وأكد "شعراوى" اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات، والتفاعل مع مشاكلهم وسرعة حلها ، مؤكدًا أن رؤساء الأحياء والمراكز والمدن هم حجر الأساس وأول حلقة فى التواصل بين الحكومة والمواطن لخدمته يوميًا، موضحا أن الحكومة السابقة قامت بدور وجهد مهم لخدمة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية بكافة المحافظات ، وأضاف الوزير أن سيتم استكمال ما تم بناءوه خلال الفترة الماضية وتعظيم الإيجابيات.



وقال شعراوى إن القيادة السياسية تختزل الزمن لتحقيق نقلة كبيرة في كافة المجالات، وشدد على ضرورة تحقيق قفزات فى تنفيذ المهام والمشروعات خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيقف شخصيًا مع المخلصين والشرفاء والذين يقومون بأداء أعمالهم بتفانى وجدية بالإدارة المحلية بالمحافظات لإحداث نقلة نوعية في التعامل مع المواطنين، وسيتم محاسبة أى متجاوز.



وتم خلال اللقاء استعراض الجهود التى قامت بها الدولة والأجهزة المعنية فيما يخص ملف استرداد أراضى وأملاك الدولة والاستعدادات الجارية لإطلاق الموجة العاشرة للإزالات، حيث أكد اللواء محمود شعراوى أهمية سرعة تنفيذ قرارات الإزالات وإنهاء إجراءات طلبات التقنين التى تم تقديمها من الجادين ، وشدد الوزير على ضرورة التأكد من جاهزية وقوة واستعداد المعدات اللازمة لعمليات الإزالة بكل حى ومدينة بالتنسيق قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية لسرعة تنفيذ الإزالات وتشكيل فرق تدخل سريع بكل حى لمنع عودة الإزالات مرة أخرى على الأراضى التى تم تنفيذ الإزالات عليها.



وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية إزالة كافة الإشغالات التى تؤثر على حياة المواطنين فى الشارع بالأحياء والمدن وتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة فى المهد وعدم انتظار وصولها لأدوار مرتفعة.



ولفت شعراوى إلى أن مشكلة القمامة من الظواهر السلبية الموجودة فى المحليات ، وجارى وضع خطة قصيرة المدى خلال أيام لتحقيق نقلة كبيرة وحل تلك المشكلة التى تؤرق المواطنين، مشيرًا إلى المسابقة التى سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة لاختيار أفضل حى ومدينة وقرية بكل محافظة ، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب فى تقييم منظومة النظافة والمتابعة اليومية لحل تلك المشكلة.



وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيتم العمل على رفع كفاءة المنظومة الحالية بكافة المحافظات لتعظيم الإمكانيات المتاحة وطالب رؤساء المدن والأحياء بالتواجد فى الشارع لمتابعة حل مشكلة القمامة خلال الفترة المقبلة وإستخدام كافة الإمكانيات الموجودة لذلك.



وطالب الوزير من رؤساء الأحياء والمدن بتفعيل دورهم فى السيطرة على أسعار السلع الغذائية للتخفيف على المواطنين خاصة وأن الزيادة التى تشهدها بعض السلع بالأسواق لا تتناسب مع الزيادات التى شهدتها أسعار المواد البترولية والمحروقات.



وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة وجود إرادة على النجاح دائمًا فى مواجهة أي تحديات أو مشكلة تواجهنا، وطالب بتفعيل الحملات التموينية بالمحافظات لمراقبة الأسواق وأسعار السلع مع عمل تسعيرة تقديرية لبعض السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، وكذا بسرعة التواصل مع مركز الأزمات بالوزارة فى أى أحداث أو مشكلات لسرعة حلها، مع ضرورة تفعيل المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن وتسهيل التراخيص التى يطلبها المواطنين والعمل على تعظيم موارد المحافظة وخلق الأفكار الجديدة لحل المشاكل والتحديات.



وأكد الوزير أهمية تفعيل المشاركة الشعبية والمجتمعية للمواطنين مع ضرورة التواصل مع الشباب فى مواجهة بعض التحديات والمشكلات بالأحياء والمدن المقيمين بها والاستماع إلى أفكارهم.



كما أشار شعراوى إلى أهمية العمل على تلافي كافة السلبيات التى حدثت فيما يخص برنامج " مشروعك " بالمحافظات خلال الفترة القادمة لتوفير فرص عمل للشباب وزيادة عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات والتنسيق مع الوزارات المعنية للتغلب على أى مشكلات .



وقال الوزير ان قطاع التفتيش والرقابة سيقوم بعمل حملات تفتيش معلنة بالتنسيق مع المحافظات وأخرى مفاجئة لمتابعة الخطط الاستثمارية ومنظومة النظافة و ازالات للتعديات على أراضى الدولة وفحص شكاوى المواطنين وتفعيل المراكز التكنولوجية وتقييم أداء الوحدات المحلية ومنظومة الشكاوى .



واستمع وزير التنمية المحلية خلال اللقاء إلى بعض التجارب الناجحة لعدد من رؤساء المدن والأحياء فى حل بعض المشكلات وطالب الوزير من الحضور بإرسال أى مقترحات أو أفكار إلى ديوان عام الوزارة لبحثها ودراسة تعميمها فى عدد من المحافظات .



واستقبل "شعراوي"، وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة جانيت هيكمان، المدير التنفيذى لمنطقة شرق المتوسط.



وبحسب بيان، بحث اللقاء مشروعات التعاون المشترك بين مصر والبنك الأوروبى خلال الفترة المقبلة، خاصة آخر مستجدات مشروع تطهير مصرف كتشنر، والذى يمر بثلاث محافظات هى الغربية والدقهلية وكفر الشيخ والممول من عدة جهات مانحة، بينها بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية، وذلك فى المرحلة الأولى بقيمة 481 مليون يورو.



وأشاد شعراوى خلال اللقاء بمستوى التعاون القائم بين الجانبين ورحب الوزير بزيادة مجالات ومشروعات التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة فى محافظات الصعيد والمحافظات الأكثر احتياجًا لإقامة مشروعات جديدة تعود بالنفع على المواطنين وتحسن الخدمات المقدمة لهم.



وأكد أن مشروع مصرف كتشنر سيكون له عدد من الفوائد البيئة والاقتصادية وعائدًا إيجابيًا على حوالى 180 قرية فى الثلاث محافظات التى يمر بها منها 118 قرية بالغربية و29 بالدقهلية و35 بكفر الشيخ.



وقال وزير التنمية المحلية إن المشروع سيسهم فى الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بنية حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المحافظات الثلاث ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائيًا بشكل آمن فى الري والزراعة.



وأشاد بالجهود المشتركة للحكومة ووزارتها المختلفة لإدارة المشروع مع الجهات الدولية المانحة خاصة، مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى هذا المشروع وعقد عددًا من الاجتماعات خلال الفترة الأخيرة للتنسيق فى هذا الشأن.



وأوضح الوزير أن المشروع يهدف أيضًا إلى تحسين الأحوال الصحية لسكان المحافظات الثلاث من خلال توفير خدمات الصرف الصحى المناسب والتخلص من المخلفات الصلبة وتحسين جودة المياه.



وأضاف أن القيادة السياسية والحكومة جادة فى التعامل مع قضايا التنمية التى تهم المواطن لتوفير الحياة الكريمة له فى المحافظات التى يمر بها المشروع.



وأشار الوزير إلى ان الوزارة تتشارك فى تنفيذ المشروع مع وزارات الموارد المائية والرى والإسكان والتعاون الدولي، لافتا إلى اهتمام الحكومة بتنمية صعيد مصر وهي السياسة التي تحرص وزارة التنمية المحلية للمشاركة فيها بفاعلية من خلال مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي بقيمة ٥٠٠ مليون دولار لكل طرف وبما يتيح إقامة مشروعات تنموية تكون قاطرة لتنمية الصعيد الذي يحظي باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة.



ومن جانبها، استعرضت جانيت هيكمان أهم المشروعات التي يقوم بها البنك في المحافظات المصرية، وقالت إن البنك مول عددا من المشروعات والقطاعات في مصر العام الماضي بمبلغ ١.٤ مليار يورو وخلال الأربع سنوات الأخيرة بمبلغ ٣.٥ مليار يورو.



وأضافت أن مصر تعتبر ثاني دولة من الدول التي يستثمر فيها البنك، مشيرة إلى أنه ستتم زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة بين الجانبين لإقامة بعض المشروعات بالمحافظات مع زيادة عدد مكاتب وفروع البنك في بعض المحافظات، ومنها الإسماعيلية وأسيوط.