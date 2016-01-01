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السكة الحديد: انتقال أوناش وفريق صيانة إلى محطة المرازيق

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:03 م
انقلاب قطار بمحطة
انقلاب قطار بمحطة المرازيق بالبدرشين
كريـم الخـطيب
أذاعت قناة "أكسترا نيوز" نبأ عاجلا عن هيئة السكك الحديد يفيد بسقوط 3 عربات من قطار القاهرة قنا بحوش المرازيق بالجيزة.

وأضافت هيئة السكك الحديد أنه تم على الفور انتقال فريق الصيانة وعدد من الأوناش إلى محطة المرازيق لمتابعة حادث القطار.

وكانت عربتان لأحد قطارات الوجه القبلي قد خرجت منذ قليل عن قضبان السكك الحديدية بمحطة المرازيق التابعة لمركز البدرشين.

وتلقى مركز شرطة البدرشين إخطارا من شرطة النجدة يفيد بخروج عربتي قطار عن السكك الحديد وانقلاب القطار بمحطة المرازيق التابعة للمركز، وبإخطار اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أمر بسرعة التوجه إلى القطار وتأمينه.

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