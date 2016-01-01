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حوادث

مصدر: لا وفيات في حادث قطار البدرشين حتى الآن .. صور

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:02 م
انقلاب قطار القاهرة
انقلاب قطار القاهرة - قنا بالبدرشين
مني حسين - أحمد مهدي
قالت مصادر أمنية، إنه تم الدفع وحدات الدفاع المدني والإنقاذ إلى موقع حادث انقلاب القطار رقم 986 القادم من القاهرة إلى قنا.

وأكدت المصادر أن القطار تعرض للانقلاب قبل وصوله لمدينة البدرشين، وأنه لا توجد وفيات حتى الآن داخل القطار.

وأشارت المصادر، إلي ارتفاع أعداد المصابين وجار حصرها ووقعت الإصابات بسبب التدافع عقب خروج عربات القطار عن السكة وانقلابه.

مصدر: لا وفيات في حادث قطار البدرشين حتى الآن .. صور
مصدر: لا وفيات في حادث قطار البدرشين حتى الآن .. صور
مصدر: لا وفيات في حادث قطار البدرشين حتى الآن .. صور

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