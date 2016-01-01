ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

بدء التصويت السرى لأطباء الأسنان لاعتماد إضافة توقيعات لهيئة المكتب

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:11 م
صدى البلد
أيات أحمد
أعلن الدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان، بدء اجراءات التصويت السرى بين الأطباء الحاضرين للجمعية العمومية الطارئة المنعقدة الآن بمقر دار الحكمة، للموافقة على اضافة توقيعات لهيئة المكتب واعتمادها بالإضافة لتوقيعات النقيب.

وبدأ المشرف على العملية الانتخابية اعلان أسماء الأطباء الحاضرين من الكشف للحضور والتصويت، مؤكدًا ان التصويت سيتم من خلال تجهيز البطاقة ورقم العضوية.

وأشار نقيب اطباء الاسنان الى انه سيتم استكمال المناقشة مرة أخرى بعد الانتهاء من عملية التصويت.

ترشيحاتنا

الخطيب يشارك فى جنازة والد زوجة الإعلامى أحمد شوبير.. فيديووصور

نجوم الرياضة يشاركون في جنازة والد زوجة أحمد شوبير .. فيديو وصور

ريال مدريد يفقد 2 مليون متابع بسبب رحيل كرستيانو رونالدو

تعرف على موعد وخطوات حجز وحدات العاصمة الإدارية إلكترونيا..صور

النقل: سقوط 3 عربات من قطار القاهرة قنا بحوش محطة المرازيق

ننشر حركة تغييرات رؤساء أجهزة المدن الجديدة

سعر الذهب اليوم فى مصر

نجوم الفن يفاجئون جمهورهم بالزواج.. شيري عادل ومعز مسعود الأحدث.. منة حسين فهمي تتزوج من محام.. وشيرين وحسام حبيب الأبرز

السكة الحديد: انتقال أوناش وفريق صيانة إلى محطة المرازيق

شاهد.. اللحظات الأولى لحادث انقلاب عربات قطار البدرشين

ياسر جلال: بحب محمد رمضان بس أنا مش نمبر وان.. فيديو

زيادة عقد رعاية الزمالك إلى 120 مليون جنيه فى السنة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادر: خطأ في التحويلة وراء انقلاب قطار القاهرة - قنا بالبدرشين.. صور

غادة عبد الرازق تشعل إنستجرام بإطلالة مثيرة .. صور

أحمد صبري يشارك في جنازة والد زوجة أحمد شوبير.. صور

نجوم الرياضة يشاركون في جنازة والد زوجة أحمد شوبير .. فيديو وصور

جددي غرفة نومك بحيلة بسيطة.. صور

فيديو

الصحة تكشف طبيعة إصابات قطار البدرشين
الصحة: 34 مصابا في حادث خروج 3 عربات عن قطار البدرشين
النقل: لم يتبين حتى الآن سبب انقلاب قطار البدرشين
شاهد.. اللحظات الأولى لحادث انقلاب عربات قطار البدرشين
السكة الحديد: انتقال أوناش وفريق صيانة إلى محطة المرازيق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟