بدء التصويت السرى لأطباء الأسنان لاعتماد إضافة توقيعات لهيئة المكتب

أعلن الدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان، بدء اجراءات التصويت السرى بين الأطباء الحاضرين للجمعية العمومية الطارئة المنعقدة الآن بمقر دار الحكمة، للموافقة على اضافة توقيعات لهيئة المكتب واعتمادها بالإضافة لتوقيعات النقيب.



وبدأ المشرف على العملية الانتخابية اعلان أسماء الأطباء الحاضرين من الكشف للحضور والتصويت، مؤكدًا ان التصويت سيتم من خلال تجهيز البطاقة ورقم العضوية.



وأشار نقيب اطباء الاسنان الى انه سيتم استكمال المناقشة مرة أخرى بعد الانتهاء من عملية التصويت.