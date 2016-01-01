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حوادث

الدفع بتعزيزات أمنية بعد انقلاب ٣ عربات من قطار بالبدرشين

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:05 م
انقلاب قطار الصعيد
انقلاب قطار الصعيد بمنطقة البدرشين
مصطفى الرماح
قال مصدر أمني إنه وقع منذ قليل حادث لقطار بمنطقة البدرشين بالجيزة.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"صدى البلد" ان الاجهزة الامنية تلقت بلاغا بوقوع ٣ عربات من قطار رقم 986 مكيف القاهرة قنا بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالي.

وأكد انه على الفور تم الدفع بالتعزيزات الأمنية لمحيط الحادث وعمل كردون أمنى.

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