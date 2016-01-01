الدفع بتعزيزات أمنية بعد انقلاب ٣ عربات من قطار بالبدرشين

قال مصدر أمني إنه وقع منذ قليل حادث لقطار بمنطقة البدرشين بالجيزة.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"صدى البلد" ان الاجهزة الامنية تلقت بلاغا بوقوع ٣ عربات من قطار رقم 986 مكيف القاهرة قنا بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالي.
وأكد انه على الفور تم الدفع بالتعزيزات الأمنية لمحيط الحادث وعمل كردون أمنى.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"صدى البلد" ان الاجهزة الامنية تلقت بلاغا بوقوع ٣ عربات من قطار رقم 986 مكيف القاهرة قنا بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالي.
وأكد انه على الفور تم الدفع بالتعزيزات الأمنية لمحيط الحادث وعمل كردون أمنى.