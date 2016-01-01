الدفع بتعزيزات أمنية بعد انقلاب ٣ عربات من قطار بالبدرشين

قال مصدر أمني إنه وقع منذ قليل حادث لقطار بمنطقة البدرشين بالجيزة.



وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"صدى البلد" ان الاجهزة الامنية تلقت بلاغا بوقوع ٣ عربات من قطار رقم 986 مكيف القاهرة قنا بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالي.



وأكد انه على الفور تم الدفع بالتعزيزات الأمنية لمحيط الحادث وعمل كردون أمنى.



