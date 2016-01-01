لو مجبتش مجموع إعلام متزعلش..الدراسة ليس لها علاقة بالموهبة.. إعلاميون تألقوا بعيدا عن دراستهم.. بوسى شلبى خريجة تجارة وعمرو الليثى ليسانس حقوق

-بوسى شلبى حاصلة على بكالوريوس تجارة

-عمرو الليثى حاصل على ليسانس حقوق

-تامر أمين حاصل على ليسانس ألسن

-جمال الشاعر حاصل على بكالوريوس تجارة



جمال الشاعر



عمرو الليثى





تامر أمين



حصل الاعلامى تامر أمين على ليسانس ألسن قسم لغة إنجليزية وأسبانية عام 1996 وهو ابن الاعلامى المعروف أمين بسيوني وأخو الإعلامى علاء بسيونى مقدم البرامج الدينية.



كان يعمل في البداية في مجال السياحة ثم اتجه أخيرا للإعلام حيث عمل في قناة النيل للأخبار كمذيع نشرات أخبارية ومقدم برامج من أهمها برنامج الحدود الملتهبة، برنامج ترمومتر، برنامج صناع التاريخ، برنامج النيل يعانق والبعد الأخر وبرنامج بالبنط الصغير.



وكان يقوم بتقديم برنامج "مصر النهارده" البيت بيتك سابقًا على الفضائية المصرية منذ عام 2004 الذي حقق نجاحا واسعا على مستوى العالم العربي كله وهو ما أثر كثيرًا في مشوار تامر أمين المهنى إلى أن انسحب منه مطلع أبريل 2011 ثم أنتقل إلى قناة في وقتها كانت حديثة الانطلاق تسمى LTB وبسبب بعض المشاكل الإدارية تم إنسحابه منها وبعد عدة أشهر انتقل إلى قناة المحور بلس واستمر في تقديم برنامجه تحيا مصر إلى أن توقف لمدة غير معلومة بعد عيد الفطر 2012 وبعدها ذهب إلى روتانا مصرية في 2013 ليقدم برنامج ساعة مصرية ثم برنامج من الآخر إلى أن ترك قنوات روتانا ثن أعلن ذهابه لشبكة تليفزيون الحياة ليشارك لبني عسل في تقديم برنامج الحياة اليوم.



شافكى المنيرى



بدأت الإعلامية شافكى المنيرى العمل في التلفزيون بعد تخرجها في كلية الألسن واستمرت فيه لمدة عامين؛ ثم انتقلت للعمل مع قناة إم بي سي واستمرت فيها لمدة خمس سنوات، قدمت خلالها برامج منوعة كان أشهرها برنامج (دنيا الموضة)، وكان أول برنامج عربي متكامل عن الأزياء والموضة العالمية؛ وبرنامج (اخترنا لكم) وهو برنامج فني ومنوعات استضافت فيه عدد من النجوم وتم تغطية عدد من المهرجانات المختلفة والمتنوعة، وكان يقدم على الهواء مباشرة.



عادت إلى مصر منذ عدة سنوات لتقديم برنامج جماهيري يحمل اسم (ماسبيرو) يناقش من خلاله قضايا الناس والمجتمع.



الدراسة فى هذا الوقت ليست المقياس الأول للعمل ، وهناك بعض الأسر تحرص على حصول أبنائها على أعلى الدرجات ليدخلوا كليات القمة ويتناسون موهبة أبنائهم وميولهم وهناك الكثير من الإعلاميين الذين تألقوا وحفروا اسما من ذهب رغم دراستهم المختلفة للإعلام.الإعلامية بوسى شلبى حاصلة على بكالوريوس في التجارة عام 1988. شقيقتها هي الإعلامية الراحلة (أحلام شلبي) وهي التي أدخلتها إلى مجال الإعلام وسهلت لها الطريق في بدايتها. تعد من أوائل المذيعات اللاتي عملن بالفضائيات، بدأت العمل الإعلامي من خلال الصحافة المكتوبة في مجلة (سيداتي سادتي) ثم عرضت عليها رئيسة التحرير (هالة سرحان) العمل في شبكة راديو وتلفزيون العرب التي أسسها (صالح كامل) في عام 1993 ، وكانت تبث من العاصمة الأيطالية روما، فقبلت العرض وسافرت إلى إيطاليا وعملت في قناة إيه آر تي أفلام أو ART4، قدمت خلالها العديد من البرامج من سنة 1993 وحتى عام 2011، يذكر منها برنامج (خمسة أوسكار)، و(البوسطاجية) برنامج (فن و لعب و دردشة) و برنامج (خمسة سياحة) و برنامج( 3 فى 3)و برنامج رادار و برنامج (عيون ART) و برنامج (دعوة على السحور) الذى كانت تقدمه دائمًا سنويًا خلال شهر رمضان من سنة 2001 إلى سنة 2010 و فى صيف 2011 انتقلت إلى الاعلام المصرى الخاص من خلال شبكة تليفزيون النهار مع برنامجها (أحلى النجوم ) و(النهارده عيدك). حصلت على جائزة من مهرجان القاهرة للإعلام عن برنامج (خمسة أوسكار )كما حصلت على العديد من شهادات التقدير من مجلة DJ ومن جمهور نادي الطيران المصري. وهي أرملة الممثل (محمود عبدالعزيز).أيضًا جمال الشاعر عضو الهيئة الوطنية للاعلام حاصل على بكالوريوس تجارة قسم إدارة الأعمال عام 1978 لكنه درس الإعلام بعد ذلك وعمل مذيعًا بإذاعة صوت العرب من عام 80 حتى 1983 ومذيعًا بالتلفزيون من سنة 1983.كما عمل قارئا للنشرة الإخبارية،ومقدمًا لعدد من البرامج المنوعة مثل أوبرا،وشعر وشعراء،ومهرجان رمضان, وأماني وأغاني, والعزف بالكلمات.كما عمل رئيسًا لقسم الشباب بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري، وحصل على لقب أحسن مذيع فى التليفزيون لعام1991.أما عمرو الليثى فهو تخرج في كلية الحقوق ثم التحق بالمعهد العالى للسينما وحصل عليه بتقدير جيد جدًا (1990)،ثم حصل علي ماجيستير في علوم الإعلام (2001) من جامعة آدم سميث بالولايات المتحدة الأمريكية.وأيضًا أثقل موهبته بحصوله على الدكتوراة في فلسفة النقد الفنى بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من كلية الاعلام في جامعة القاهرة (2012) وهو من عائلة فنية والده هو المنتج ممدوح الليثى.له الكثير من البرامج الناجحة منها 90 دقيقة ،واختراق، وواحد من الناس ، وأنا ، وأخيرًا برنامج بوضوح الذى يعرض على شاشة قناة الحياة .