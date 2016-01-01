الصراف: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإيقاف انتهاكاتها على لبنان

قال وزير الدفاع اللبناني يعقوب رياض الصراف، إن المجتمع الدولي عليه أن يساعد لبنان لاستكمال ترسيم حدوده، والضغط على إسرائيل لإيقاف انتهاكاتها المتكررة للسيادة اللبنانية.



وتحتل إسرائيل منطقة مزارع شبعا اللبنانية (منطقة حدودية مع هضبة الجولان السورية) وترفض الانسحاب منها بدعوى أنها جزء من الأراضي السورية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، إلى جانب أن الطيران والبحرية الإسرائيلية تقوم بشكل شبه يومي بانتهاك الأجواء والمياه الإقليمية للبنان.



وقال "الصراف" في تصريح اليوم: "نرفض أن يتحمل لبنان نتيجة ما يحصل من أزمات في المنطقة، وعلينا التمسك باستقراره، ومن ثم فلابد من حل أزمة النزوح السوري داخل الأراضي اللبنانية".



ودعا وزير الدفاع اللبناني، إلى التوقف عن بث ما أسماه بـ "الأجواء السوداوية والسلبية عن الوضع الاقتصادي اللبناني"، وقال: "يجب على الجميع التفكير بإيجابية والثقة أن لبنان سينهض".



وأضاف: "لنتوقف عن التضخيم الذي يستعمله البعض من أجل الوصول إلى مآربه الشخصية والسياسية، ولنفكر بواقعية ولنضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات والمصالح الشخصية والحزبية"، مؤكدا تمسكه بمشروع الرئيس اللبناني ميشال عون، خاصة فيما يتعلق بمسألة مكافحة الفساد، ما سيسمح بجذب المشاريع والاستثمارات وزيادة الثقة في لبنان.

