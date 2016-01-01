تحرير 17 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات فى حملات بالغربية

حررت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم 17 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات فى حملات لتأمين المواطنين على مستوي المحافظة .



وكان اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد إيهاب عبد الحميد مدير قوات الحماية المدنية يفيد بنتائج الحملات الأمنية فى مجال جهود إدارة الحماية المدنية حرر (8) بلاغ حريق متنوع و ( 6 ) مخالفات فى مجال الوقايه من اخطار الحريق وبلاغين مفرقعات (سيارة متروكه) وبلاغ انقاذ برى (انقلاب سياره) .



وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها .

