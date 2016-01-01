الدفاع المدني يصل موقع انقلاب قطار الصعيد بالبدرشين

انتقلت منذ قليل سيارات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى موقع انقلاب القطار رقم 986 القادم من القاهرة إلى قنا بالبدرشين.



وكانت مصادر أمنية، أشارت إلى أن القطار الأسباني رقم 986 القادم من القاهرة إلى قنا تعرض إلى حادث انقلاب بمنطقة المرازيق بين محطتي البدرشين والعياط.



وأكدت المصادر أنه تم الدفع بسيارات الإسعاف والأوناش لرفع حطام الحادث، وجار حصر المصابين.



وكان مركز شرطة البدرشين تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بخروج عربتي قطار عن السكك الحديد وانقلاب القطار بمحطة المرازيق التابعة للمركز، وبإخطار اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أمر بسرعة التوجه إلى القطار وتأمينه.