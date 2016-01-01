ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

الدفاع المدني يصل موقع انقلاب قطار الصعيد بالبدرشين

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:08 م
حادث قطار البدرشين
حادث قطار البدرشين
مني حسين - أحمد مهدي
انتقلت منذ قليل سيارات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى موقع انقلاب القطار رقم 986 القادم من القاهرة إلى قنا بالبدرشين.

وكانت مصادر أمنية، أشارت إلى أن القطار الأسباني رقم 986 القادم من القاهرة إلى قنا تعرض إلى حادث انقلاب بمنطقة المرازيق بين محطتي البدرشين والعياط.

وأكدت المصادر أنه تم الدفع بسيارات الإسعاف والأوناش لرفع حطام الحادث، وجار حصر المصابين.

وكان مركز شرطة البدرشين تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بخروج عربتي قطار عن السكك الحديد وانقلاب القطار بمحطة المرازيق التابعة للمركز، وبإخطار اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أمر بسرعة التوجه إلى القطار وتأمينه.

ترشيحاتنا

نجوم الرياضة يشاركون في جنازة والد زوجة أحمد شوبير .. فيديو وصور

راكيتيتش: فوجئت برحيل رونالدو إلى يوفنتوس

تعرف على مفاجأة عقد ناصر ماهر مع الأهلي

تعرف على أسباب إصابة المعدة بالميكروب الحلزوني

كأس العالم 2018 .. 38 مليون دولار في انتظار بطل المونديال

ليفربول: محمد صلاح سينضم لمعسكر الفريق في الولايات المتحدة

حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على جدران المنزل.. فيديو

الصحة: نقل مصابي قطار البدرشين إلى مستشفى الهرم

ياسر جلال: بحب محمد رمضان بس أنا مش نمبر وان.. فيديو

انقلاب قطار الوجه القبلي بمحطة المرازيق بالبدرشين..فيديووصور

الخطيب يشارك فى جنازة والد زوجة الإعلامى أحمد شوبير.. فيديووصور

مصادر: خطأ في التحويلة وراء انقلاب قطار القاهرة - قنا بالبدرشين.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادر: خطأ في التحويلة وراء انقلاب قطار القاهرة - قنا بالبدرشين.. صور

غادة عبد الرازق تشعل إنستجرام بإطلالة مثيرة .. صور

أحمد صبري يشارك في جنازة والد زوجة أحمد شوبير.. صور

نجوم الرياضة يشاركون في جنازة والد زوجة أحمد شوبير .. فيديو وصور

جددي غرفة نومك بحيلة بسيطة.. صور

فيديو

الصحة تكشف طبيعة إصابات قطار البدرشين
الصحة: 34 مصابا في حادث خروج 3 عربات عن قطار البدرشين
النقل: لم يتبين حتى الآن سبب انقلاب قطار البدرشين
شاهد.. اللحظات الأولى لحادث انقلاب عربات قطار البدرشين
السكة الحديد: انتقال أوناش وفريق صيانة إلى محطة المرازيق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟