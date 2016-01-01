غانم سلطان: تأجيل اختبارات المدرسة الأساسية بالزمالك

أعلن غانم سلطان رئيس قطاعات الكرة بالنادي الزمالك إلغاء اختبارات المدرسة الأساسية بدءا من مواليد 2005 وحتي 2009 يوم الأحد المقبل.



وأكد سلطان أن قرار إلغاء الاختبارات بالنسبة للمدرسة في هذا اليوم فقط جاء لتزامن موعدها مع موعد نهائي كأس العالم بين كرواتيا وفرنسا حيث تبدأ هذه الاختبارات في الثالثة والنصف وتنتهي بالسادسة وهذا يتعارض مع موعد نهائي المونديال العالمي وبذلك لا تستطيع هذه المواهب وأولياء أمورهم كذلك المدربون والقائمون علي الاختبارات مشاهده الحدث الأهم بالعالم ولذلك حرصنا علي إلغائها.



وأوضح سلطان أن اختبارات اللحاق بفرق القطاع من 99 وحتي 2004 يوم الأحد ستقام في موعدها ولا نية لإلغائها كما تم مع المدرسه الأساسية نظرا لأن موعدها لا يتعارض مع النهائي حيث تقام من التاسعه صباحا وحتي الواحدة ظهرًا كما أعلن من قبل.



وأشار سلطان إلى أن اختبارات المدرسة الأساسية ستستأنف يوم الإثنين في موعدها بشكل طبيعي وعلي مدار الأيام التي تم الإعلان عنها سابقا.



يذكر أن الاختبارات تتوقف أيام الخميس والجمعة طوال فترة إقامتها وذلك للراحة وفقا للمواعيد المعلنة في الوقت السابق والتي تم التنويه لها.