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أخبار العالم

داعش يتبنى الهجوم على نقطة تفتيش أمني وسط السعودية

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:21 م
صدى البلد
سمر صالح
تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الجمعة، الهجوم الذي وقع على نقطة تفتيش أمني وسط المملكة العربية السعودية يوم الأحد الماضي، وأسفر عن مقتل شخصين بينهم رجل أمن سعودي.

قالت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أنه بحسب بيان منسوب إلى "داعش" نشرته صحيفة "النبأ" الإلكترونية المحسوبة على التنظيم، فإن 3 من عناصره هاجموا تجمعا لحرس سجن الطرفية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم لافتة إلى حدوث اشتباكات مع قوات الشرطة ووقوع إصابات وقتلى.

وقتل رجل أمن سعودي ومقيم بنغالي، إثر تعرض نقطة أمنية في مدينة بريدة لإطلاق نار من قبل مسلحين، وفق بيان للداخلية السعودية.

وقالت الداخلية إن الحادث وقع عندما "تعرضت نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم إلى إطلاق نار من قبل 3 إرهابيين يستقلون سيارة".

وأضاف: "اقتضى الموقف التعامل معهم بالمثل مما نتج عنه مقتل اثنين من الإرهابيين وإصابة الثالث ونقله إلى المستشفى، فيما استشهد الرقيب أول سليمان عبد العزيز العبد اللطيف، ومقيم من الجنسية البنغالية".

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