النقل: لم يتبين حتى الآن سبب انقلاب قطار البدرشين

أكد محمد عز المتحدث باسم وزارة النقل، انقلاب 3 عربات من قطار القاهرة قنا بمحطة المرازيق بالبدرشين منذ قليل.



وأضاف «عز»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «أكسترا نيوز» أن الهيئة القومية للسكك حديد مصر أكدت خروج 3 عربات من قطار رقم 986 مكيف عن شريط السكة الحديد بمنطقة المرازيق في الجيزة.



وأشار إلى أن المهندس هشام عرفات وزير النقل توجه على الفور الى موقع الحادث برفقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، لمتابعة الموقف.



وأوضح المتحدث باسم وزارة النقل، أنه حتى الآن لم يتبين السبب المباشر لانقلاب هذه العربات، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بعد قليل لكافة وسائل الإعلام.

