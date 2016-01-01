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فن

غدا.. ٥ وزراء فى تدشين أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:19 م
صدى البلد
شيري نبيل
يقام غدا السبت بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك حفل تدشين مؤسسة "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة"، أول مؤسسة متخصصة لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر مؤسس ورئيس ملتقي اولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة.

حفل التدشين سيبدأ في السادسة مساء بحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة وطارق شوقي وزير التربية والتعليم وإنجي مشهور مستشار وزارة التعليم للإعلام ورانيا المشاط وزيرة السياحة و4 من مستشاري وزارة السياحة، وهم نهي ثابت مستشار الوزيرة للعلاقات العامة وسعيد بهجت مستشار الوزارة للتدريب وعماد حسن مستشار الوزارة للطاقة وجيهان احمد مستشار الوزارة للموارد البشرية واللواء أحمد حمدي والدكتور أشرف زكي نائب رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية والإعلامي أسامة كمال والدكتور أشرف رضا رئيس المجلس المصري للفنون التشكيلية.

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