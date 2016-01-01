شاهد.. اللحظات الأولى لحادث انقلاب عربات قطار البدرشين

أذاعت قناة أكسترا نيوز اللحظات الأولى لانقلاب عربتين من قطار بمحطة المرازيق بالبدرشين.



وكانت عربتان لأحد قطارات الوجه القبلي قد خرجت منذ قليل عن السكك الحديدية بمحطة المرازيق التابعة لمركز البدرشين.



تلقى مركز شرطة البدرشين إخطارا من شرطة النجدة يفيد بخروج عربتي قطار عن السكك الحديد وانقلاب القطار بمحطة المرازيق التابعة للمركز، بإخطار اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أمر بسرعة التوجه إلى القطار وتأمينه.