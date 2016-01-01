البورصة تخسر 8.6 مليار جنيه في أسبوع

منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي بخسائر بلغت 6 .8 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 889.9 مليار جنيه مقارنة 5 .898 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له بانخفاض بلغت نسبته 1%.



وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 52 .1 في المئة ليبلغ مستوى 15880 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنحو 14 .3 في المئة، ليبلغ مستوى 775 نقطة.



كما انخفض مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقًا نحو 18. 2 في المئة ليبلغ مستوى 1990 نقطة، وبالنسبة لمؤشر إي جي إكس 20 متعدد الأوزان سجل تراجعًا بنحو 94 .1% ليبلغ مستوى 15891 نقطة.



وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيم التداولات ارتفعت لتبلغ نحو 7 .6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 08 .1 مليار ورقة منفذة على 127 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9 .3 مليار جنيه وكمية تداول 025 .1 مليار ورقة منفذة على 88 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.