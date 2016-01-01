ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

البورصة تخسر 8.6 مليار جنيه في أسبوع

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:11 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي بخسائر بلغت 6 .8 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 889.9 مليار جنيه مقارنة 5 .898 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له بانخفاض بلغت نسبته 1%.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 52 .1 في المئة ليبلغ مستوى 15880 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنحو 14 .3 في المئة، ليبلغ مستوى 775 نقطة.

كما انخفض مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقًا نحو 18. 2 في المئة ليبلغ مستوى 1990 نقطة، وبالنسبة لمؤشر إي جي إكس 20 متعدد الأوزان سجل تراجعًا بنحو 94 .1% ليبلغ مستوى 15891 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيم التداولات ارتفعت لتبلغ نحو 7 .6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 08 .1 مليار ورقة منفذة على 127 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9 .3 مليار جنيه وكمية تداول 025 .1 مليار ورقة منفذة على 88 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

ترشيحاتنا

هجوم حاد على رحمة حسن بعد صورها العارية

شاهد.. اللحظات الأولى لحادث انقلاب عربات قطار البدرشين

عدلي القيعي: نتطلع لتهدئة الأوضاع بين الأهلى وتركي آل شيخ.. فيديو

وزير النقل يتوجه إلى موقع سقوط 3 عربات من قطار بحوش محطة المزاريق

حكم الشرع في اللطم على الوجه وقت الغضب

ياسر جلال: بحب محمد رمضان بس أنا مش نمبر وان.. فيديو

السكة الحديد: انتقال أوناش وفريق صيانة إلى محطة المرازيق

غادة عبد الرازق تشعل إنستجرام بإطلالة مثيرة .. صور

حملة اعتقالات جديدة في السعودية ضد رجال أعمال كبار

نائب محافظ الجيزة: لا وفيات في حادث قطار البدرشين حتى الآن

النقل: سقوط 3 عربات من قطار القاهرة قنا بحوش محطة المرازيق

تعرف على أسباب إصابة المعدة بالميكروب الحلزوني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادر: خطأ في التحويلة وراء انقلاب قطار القاهرة - قنا بالبدرشين.. صور

غادة عبد الرازق تشعل إنستجرام بإطلالة مثيرة .. صور

أحمد صبري يشارك في جنازة والد زوجة أحمد شوبير.. صور

نجوم الرياضة يشاركون في جنازة والد زوجة أحمد شوبير .. فيديو وصور

جددي غرفة نومك بحيلة بسيطة.. صور

فيديو

الصحة تكشف طبيعة إصابات قطار البدرشين
الصحة: 34 مصابا في حادث خروج 3 عربات عن قطار البدرشين
النقل: لم يتبين حتى الآن سبب انقلاب قطار البدرشين
شاهد.. اللحظات الأولى لحادث انقلاب عربات قطار البدرشين
السكة الحديد: انتقال أوناش وفريق صيانة إلى محطة المرازيق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟