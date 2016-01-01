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حوادث

مصادر: خطأ في التحويلة وراء انقلاب قطار القاهرة - قنا بالبدرشين.. صور

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:16 م
انقلاب قطار القاهرة
انقلاب قطار القاهرة - قنا بمنطقة البدرشين
مني حسين - أحمد مهدي
أكدت مصادر أمنية، أن القطار الإسباني رقم 986 القادم من القاهرة متجها إلي قنا تعرض لحادث انقلاب بسبب خطأ في التحويلة على السكة الحديد.

وكانت سيارات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، انتقلت إلى موقع انقلاب القطار، الذي تعرض إلى حادث انقلاب بمنطقة المرازيق بين محطتي البدرشين والعياط.

وأكدت المصادر أنه تم الدفع بسيارات الإسعاف والأوناش لرفع حطام الحادث، وجار حصر المصابين.

وكان مركز شرطة البدرشين تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بخروج عربتي قطار عن السكك الحديد وانقلاب القطار بمحطة المرازيق التابعة للمركز، وبإخطار اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أمر بسرعة التوجه إلى القطار وتأمينه.
مصادر: خطأ في التحويلة وراء انقلاب قطار القاهرة - قنا بالبدرشين.. صور
مصادر: خطأ في التحويلة وراء انقلاب قطار القاهرة - قنا بالبدرشين.. صور
مصادر: خطأ في التحويلة وراء انقلاب قطار القاهرة - قنا بالبدرشين.. صور
مصادر: خطأ في التحويلة وراء انقلاب قطار القاهرة - قنا بالبدرشين.. صور
مصادر: خطأ في التحويلة وراء انقلاب قطار القاهرة - قنا بالبدرشين.. صور
مصادر: خطأ في التحويلة وراء انقلاب قطار القاهرة - قنا بالبدرشين.. صور
مصادر: خطأ في التحويلة وراء انقلاب قطار القاهرة - قنا بالبدرشين.. صور

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