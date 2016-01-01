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حوادث

الإسعاف تنقل 11 مصابا من قطار الصعيد إلى مستشفى الهرم

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:21 م
انقلاب قطار القاهرة
انقلاب قطار القاهرة - قنا بالبدرشين
مني حسين - أحمد مهدي
قالت مصادر أمنية بموقع حادث انقلاب القطار الاسباني رقم 986 القادم من القاهرة متجها إلي قنا، إنه تم نقل 11 مصابا حتى الآن من القطار إلي مستشفي الهرم.

وكان القطار تعرض لحادث انقلاب بمنطقة البدرشين بسبب خطأ في التحويلة على السكة الحديد.

وكانت سيارات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، انتقلت إلى موقع انقلاب القطار، الذي تعرض إلى حادث انقلاب بمنطقة المرازيق بين محطتي البدرشين والعياط.

وأكدت المصادر أنه تم الدفع بسيارات الإسعاف والأوناش لرفع حطام الحادث، وجار حصر المصابين.

وكان مركز شرطة البدرشين تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بخروج عربتي قطار عن السكك الحديد وانقلاب القطار بمحطة المرازيق التابعة للمركز، وبإخطار اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أمر بسرعة التوجه إلى القطار وتأمينه.
الإسعاف تنقل 11 مصابا من قطار الصعيد إلى مستشفى الهرم
الإسعاف تنقل 11 مصابا من قطار الصعيد إلى مستشفى الهرم
الإسعاف تنقل 11 مصابا من قطار الصعيد إلى مستشفى الهرم
الإسعاف تنقل 11 مصابا من قطار الصعيد إلى مستشفى الهرم
الإسعاف تنقل 11 مصابا من قطار الصعيد إلى مستشفى الهرم
الإسعاف تنقل 11 مصابا من قطار الصعيد إلى مستشفى الهرم
الإسعاف تنقل 11 مصابا من قطار الصعيد إلى مستشفى الهرم

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